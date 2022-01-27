В Челнах работникам кранового завода выплатили более 12 млн рублей долгов по зарплате

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Тукаевского района Татарстана возбудила в отношении АО «Набережночелнинский крановый завод» дело об административном правонарушении после проверки исполнения трудового законодательства на предприятии. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство установило, что 175 работникам предприятия не выплатили зарплату за октябрь и ноябрь 2021 года. Долг составил более 13 млн рублей.

Фото: nchkz.ru

Дело об административном правонарушении возбудили по статье «Невыплата заработной платы» (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Также прокуратура внесла в адрес генерального директора представление об устранении нарушений.

В целях восстановления трудовых прав работников и принудительного взыскания задолженности по зарплате в мировой суд направили заявления о выдаче судебных приказов.

После вмешательства прокуратуры работникам выплатили более 12 млн рублей. Полное погашение долга по зарплате остается на контроле прокуратуры.

В понедельник СМИ сообщили, что Набережночелнинский крановый завод сокращает персонал. По состоянию на 1 января на предприятии оставалось девять работников.



Татьяна Леухина