Байден подписал закон о запрете импорта энергоносителей из России

Президент США Джо Байден подписал законопроекты о приостановке торговых отношений с Россией и о запрете импорта российских энергоносителей. Законопроекты ранее были одобрены Конгрессом, соответствующие меры приняты на фоне ситуации на Украине, сказано в заявлении Белого дома.



На днях обе палаты Конгресса проголосовали в поддержку «Закона о прекращении импорта российской нефти» и «Закона о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией».

Первый запрещает поставки российских энергоносителей, второй направлен на ужесточение рестрикций в коммерческой сфере, сообщает «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

В марте в Евросоюзе заявляли, что ЕС не будет запрещать импорт энергоносителей из России:

— Мы не следуем за Байденом в этом вопросе, — заявил верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Маргарита Головатенко