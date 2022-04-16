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Италия с 17 апреля закрывает порты для российских судов

16:16, 16.04.2022
Италия с 17 апреля закрывает порты для российских судов
Фото: pixabay.com

Италия закрывает порты для российских судов с воскресенья. Запрет распространится на суда, сменившие флаг после 24 февраля.

Суда, которые сейчас находятся в портах страны, должны будут покинуть их сразу после «завершения своей коммерческой деятельности», передает «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

В начале апреля страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Белоруссии. Ограничения не распространили на автомобильные грузоперевозки, которые осуществляют доставку лекарств, продуктов, в том числе пшеницы, энергоносителей, цветных металлов и удобрений.

Татьяна Леухина
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