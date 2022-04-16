Италия с 17 апреля закрывает порты для российских судов

Италия закрывает порты для российских судов с воскресенья. Запрет распространится на суда, сменившие флаг после 24 февраля.

Суда, которые сейчас находятся в портах страны, должны будут покинуть их сразу после «завершения своей коммерческой деятельности», передает «РИА Новости».

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В начале апреля страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Белоруссии. Ограничения не распространили на автомобильные грузоперевозки, которые осуществляют доставку лекарств, продуктов, в том числе пшеницы, энергоносителей, цветных металлов и удобрений.



Татьяна Леухина