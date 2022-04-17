Болгария запретила российским судам заходить в свои порты

Болгария установила запрет для российских судов на вход в морские и речные порты страны. Об этом говорится на сайте исполнительного агентства «Морская администрация».

Ограничение распространяется на суда, которые зарегистрированы под российским флагом. Также запрет касается водного транспорта, сменившего флаг России, регистрацию или реестр на другую страну после 24 февраля текущего года.

Фото: realnoevremya.ru

С сегодняшнего дня порты для российского водного транспорта также закрыты в Италии. Суда, которые в настоящий момент находятся в портах страны, должны будут покинуть их сразу после «завершения своей коммерческой деятельности».

Диана Жиленкова