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Бельгия закрыла порты для судов под российским флагом

22:35, 17.04.2022
Бельгия закрыла порты для судов под российским флагом
Фото: pixabay.com

В Бельгии вступил в силу запрет на заход в порты судов под российским флагом. Об этом пишет «Интерфакс».

При этом европейские правила по применению санкций предусматривают исключения для ряда судов, которым будет дозволено заходить в порты ЕС на основании специального разрешения, за которое ответственность несет конкретный порт.

В их числе: покупка, импорт или транспортировка в ЕС газа и нефти, а также всех фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных, продовольственных продуктов, включая пшеницу и удобрения.

Фото: pixabay.com

Сегодня Болгария установила запрет для российских судов на вход в морские и речные порты страны. Также с сегодняшнего дня порты для российского водного транспорта закрыты в Италии.

Татьяна Леухина
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