Бельгия закрыла порты для судов под российским флагом
В Бельгии вступил в силу запрет на заход в порты судов под российским флагом. Об этом пишет «Интерфакс».
При этом европейские правила по применению санкций предусматривают исключения для ряда судов, которым будет дозволено заходить в порты ЕС на основании специального разрешения, за которое ответственность несет конкретный порт.
В их числе: покупка, импорт или транспортировка в ЕС газа и нефти, а также всех фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных, продовольственных продуктов, включая пшеницу и удобрения.
Сегодня Болгария установила запрет для российских судов на вход в морские и речные порты страны. Также с сегодняшнего дня порты для российского водного транспорта закрыты в Италии.
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