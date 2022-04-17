Бельгия закрыла порты для судов под российским флагом

В Бельгии вступил в силу запрет на заход в порты судов под российским флагом. Об этом пишет «Интерфакс».

При этом европейские правила по применению санкций предусматривают исключения для ряда судов, которым будет дозволено заходить в порты ЕС на основании специального разрешения, за которое ответственность несет конкретный порт.

В их числе: покупка, импорт или транспортировка в ЕС газа и нефти, а также всех фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных, продовольственных продуктов, включая пшеницу и удобрения.

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Сегодня Болгария установила запрет для российских судов на вход в морские и речные порты страны. Также с сегодняшнего дня порты для российского водного транспорта закрыты в Италии.



Татьяна Леухина