В Татарстане более 8 тысяч медработников вернулись к оказанию плановой медицинской помощи

Фото: Максим Платонов

В Татарстане более 8 тысяч медицинских работников вернулись на свои рабочие места для оказания плановой медицинской помощи после спада заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

На начало пандемии в 2020 году для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 в республике было привлечено 16,6 тысячи медицинских работников и 936 водителей скорой помощи. В 2021 году количество медработников возросло до 18,5 тысячи, а водителей снизилось до 887.

По данным на 4 апреля 2022 года, число медработников для оказания помощи гражданам, болеющим коронавирусом составляет 10 420 врачей и 223 водителя скорой помощи.

Фото: realnoevremya.ru

7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин поручил регионам страны восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме. По его словам, за прошлый год диспансеризацию прошли почти 50 миллионов россиян. Из них около 2 миллионов человек прошли углубленную после перенесенного COVID-19.

В декабре прошлого года сообщалось, что четверть врачей-пенсионеров в Татарстане, ушедших на заслуженный отдых во время пандемии, вернулись к работе. За два года пандемии на пенсию по возрасту с работы ушли 700 врачей, часть из них вернулись на работу после вакцинации от коронавируса.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 245 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 18 апреля в Татарстане зарегистрировано 141 862 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 135 732 человека, в том числе 249 за минувшие сутки.

Максим Кокунин