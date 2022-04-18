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В Татарстане зарегистрировали 245 новых случаев заражения COVID-19

11:46, 18.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 245 новых случаев заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 245 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 18 апреля в Татарстане зарегистрировано 141 862 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 135 732 человека, в том числе 249 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 946 человек, в том числе четверо за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что за сутки в Татарстане подтвердили 247 заражений коронавирусом.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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