Мишустин поручил регионам России восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Государственной думе, поручил регионам страны восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме.

Мишустин рассказал, что в прошлом году почти 50 миллионов россиян прошли диспансеризацию. Из них около 2 миллионов человек прошли углубленную после перенесенного COVID-19.

В ближайшее время в российские регионы поступят свыше 8 миллиардов рублей на оснащение отделений медицинской реабилитации, заявил Мишустин.

Фото: Максим Платонов

Во время выступления в Госдуме Мишустин напомнил, что в прошлом году страна жила в условиях пандемии, которые затронули каждую семью. Однако результатом 2021-го, несмотря на это, стал уверенный рост экономики.



Татьяна Демина