Главное о коронавирусе на 10 апреля: почти 400 млн на выпуск препарата «Мир-19», сохранение схемы вакцинации

Минздрав Татарстана сообщил о новых случаях смерти от коронавируса

За последние сутки в Татарстане выявлено 256 случаев заражения коронавирусом. Всего на 10 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 139 865. Выздоровели за весь период 133 275 человек, в том числе 123 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 909 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 51 человека.

По данным Минздрава Татарстана на 9 апреля, в республике коронавирус стал причиной смерти еще четырех человек. Умерли трое мужчин — 1941, 1947, 1948 годов рождения и одна женщина 1941 года рождения.

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Эксперт: штамм «омикрон» XE не опаснее «дельты»



За последние сутки в России выявили 1 457 новых случаев коронавируса, выздоровели 29 372 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 996 060 человек, а выздоровевших — до 17 213 102. За сутки болезнь унесла жизни 259 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 371 716 человек.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что схему по вакцинации от коронавируса в России пока менять не нужно. Он отметил, что в настоящее время следует придерживаться плана по ревакцинации каждые полгода. Желающие, в том числе люди из группы риска, могут ревакцинироваться не одной дозой вакцинного препарата, а двумя, подчеркнул эксперт.

Также Гинцбург сообщил, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует исследование назальной вакцины от коронавируса с участием детей. По его словам, это будет следующий этап после полного завершения исследований на взрослых.



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Правительство России выделит 387 млн рублей на усовершенствование технологических линий, необходимых для массового производства препарата от коронавируса «Мир-19». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.



Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что в мире отсутствуют опасные мутации коронавируса, способные вызвать новую волну заболеваемости COVID-19. По его словам, новая волна будет зависеть от того, насколько активны мутации и насколько серьезно они влияют на эпидситуацию. В России в настоящий момент стабильная ситуация по COVID-19, и если говорить о новом комбинированном варианте «омикрона» XE, то у россиян выработался довольно хороший иммунитет к вирусу, отметил специалист.

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что новый вариант омикрон-штамма XE, по всей видимости, не опаснее предыдущих штаммов коронавируса, в том числе «дельты», поэтому имеющийся у граждан России иммунитет к COVID-19 будет эффективен против него. Он отметил, что пока у специалистов нет однозначных данных о продолжительности сохранения иммунитета после перенесенного заболевания.

В Курганской области вторые сутки подряд медики фиксируют менее 100 случаев заражения коронавирусом, что является рекордным значением. С диагнозом COVID-19 госпитализированы 17 человек. Случаи заражения отмечены в региональном центре, Шадринске и десяти других муниципалитетах. Кроме того, за сутки в области проведено 1 850 исследований на коронавирус.

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Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков сообщил, что оказание плановой медицинской помощи в регионе, приостановленное в связи с распространением коронавируса, полностью возобновится. Он также отметил, что лечение больных с COVID-19 в стационарных условиях проводится только в одном госпитале, расположенном на базе Майкопской городской клинической больницы.

На базе больницы №28 в Московском районе Нижнего Новгорода открыли отделение для реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом. Отделение расположено на двух этажах больницы — на первом проводят занятия, на третьем находятся палаты пациентов. Нижегородцы смогут заниматься лечебной гимнастикой, посещать занятия на дыхательных тренажерах, записаться на сеансы массажа и галотерапии (соляная пещера).

Антиковидные выборы президента Франции

В мире коронавирусом нового типа на 4:20 (по мск) заразились 498 154 313 человек, 6 176 420 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 399 474). На второй строчке — Индия (43 034 217), на третьей — Бразилия (30 146 769), на четвертой — Франция (27 029 180), на пятой — Великобритания (21 716 180).



Больше всего смертей зафиксировано в США (985 482). За ними следуют Бразилия (661 475), Индия (521 656), Россия (364 011, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 595).

Новый штамм коронавируса XE выявлен в индийском штате Гуджарат у мужчины, приехавшего из Мумбаи. Он посетил Вадодару (город) по работе и остановился в отеле. Только после того, как у него появилась температура, мужчина прошел тестирование на COVID-19 в частной лаборатории, результат которого оказался положительным. Через некоторое время он вернулся в Мумбаи, а результаты секвенирования его генома пришли только в пятницу.

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Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заразился коронавирусом. Сообщается, что положительный результат теста на COVID-19 поступил перед его поездкой в страны Персидского залива, которую теперь придется отложить. Зёдер отправляется на самоизоляцию, которая продлится минимум неделю.

Министр финансов Чехии Збынек Станъюра получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Информацию о его заражении подтвердил премьер-министр страны Петр Фиала, который ранее вышел из карантина после получения 10 дней назад положительного теста на COVID-19.

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Сегодня во Франции пройдет первый тур президентских выборов. На избирательных участках введены повышенные меры санитарной безопасности в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Избирателям рекомендуется носить защитную маску во время голосования, соблюдать по возможности дистанцию и пользоваться антисептическим гелем. Членам избирательных комиссий предписано в течение дня регулярно проветривать помещения и дезинфицировать столы, стулья и кабины для голосования.

Максим Кокунин