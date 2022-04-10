Гинцбург считает, что схему вакцинации от COVID-19 менять не нужно

Схему по вакцинации от коронавируса в России пока не нужно менять, плана по ревакцинации каждые полгода следует придерживаться, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



Он считает, что «каждые полгода надо ревакцинироваться и жить спокойно», сообщает ТАСС.

По его словам, желающие могут проходить ревакцинацию не одной дозой вакцины, а двумя. Это касается в том числе людей из группы риска: Я ничего против этого не имею, вы этим точно не навредите».

В пятницу Гинцбург сообщал, что российская назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот. По его словам, препарат прошел контроль качества.

Маргарита Головатенко