В стране стартовала всероссийская перепись населения

Во всех субъектах страны стартовала всероссийская перепись населения. Впервые она пройдет в цифровом формате, и организаторы постарались сделать ее одной из самых передовых и безопасных в мире. Сохранились и традиционные способы: анкету можно будет заполнить на переписных участках или дождаться переписчика дома. Процедура пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, это важнейшее мероприятие общенационального значения, итоги которого повлияют не только на будущее страны, но и на каждого из ее жителей, пишет ТАСС.

Фото: strana2020.ru

Принять участие в переписи населения можно на портале госуслуг с сегодняшнего дня по 8 ноября. Для этого необходимо указать адрес своего фактического постоянного места жительства, пол, дату и место рождения, гражданство, ответить на некоторые вопросы о жилищных условиях. Данные в анкете можно изменить или вернуться к заполнению позже.



Диана Жиленкова