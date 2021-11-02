Сроки онлайн-переписи населения через «Госуслуги» продлили до 14 ноября

Сроки онлайн-переписи населения через портал госуслуг продлили до 14 ноября, сообщает ТАСС.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября. Изначально дату окончания возможного участия в переписи на портале госуслуг назначили на 8 ноября, однако не исключали возможности продления сроков.

Как сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов, на платформе произошел прирост переписавшихся в связи с ограничительными мерами в регионах. После этого было принято решение о продлении онлайн-переписи.

63% россиян уже приняли участие во Всероссийской переписи населения, что составляет порядка 90 млн человек.

Фото: realnoevremya.ru

Во Всероссийской переписи населения в Казани участие примут 1 миллион 257 тысяч 671 житель столицы Татарстана, по состоянию на 31 октября свои данные предоставили уже 60% населения.

Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров России, переписавших более миллиона человек по итогам первых десяти дней проведения Всероссийской переписи населения. Также Татарстан оказался на седьмом месте среди регионов России по активности онлайн-участия в переписи населения и выбился на первое место в ПФО. 64% жителей предпочитают проходить перепись офлайн.

Маргарита Головатенко