Путин принял участие во Всероссийской переписи населения

Президент РФ Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения через портал госуслуг, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность — оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие, — отметил президент.

Фото: kremlin.ru

Перепись населения стартовала в России 15 октября и продлится до 14 ноября. Поучаствовать в ней можно очно и онлайн — дойти до стационарного участка, дождаться переписчика дома или пройти перепись на портале госуслуг.

Всероссийскую перепись населения казанцы смогут пройти в 59 стационарных участках, которые распределены по городским МФЦ, библиотекам, домам культуры и административным зданиям. По будням участки работают с 10.00 до 20.00, в выходные — с 10.00 до 14.00.

Алексей Нечаев