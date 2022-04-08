В Казани на 90% заполнили IT-парк на месте бывшей фабрики «Спартак»

В Казани IT-парк, который строится на месте бывшей казанской обувной фабрики «Спартак», сформировал 90% пула резидентов. Об этом заявил глава минцифры Татарстана Айрат Хайруллин в рамках дискуссионной панели Open Innovations Startup Tour, организованного Фондом «Сколково», которая состоялась в Казани.

— На 90% сформирован план тех компаний, которые к нам хотят прийти и стать резидентами, — приводит «Коммерсант» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на базе здания «Спартака» планируется возвести IT-парк, который сделают частью IT-квартала и который хотят назвать в честь советского ученого-изобретателя, разработчика первых советских ЭВМ — Башира Рамеева.

IT-квартал сформируется в границах двух IT-парков, школы №21 и соседних бизнес-центров. Площадь IT-квартала составит 43 тысяч кв. м. В нем создадут более 4,5 тысячи рабочих мест для IT-компаний. Там будут расположены «умные» магазины, светофоры, освещение и зарядки для электромобилей. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил запустить новый IT-квартал на базе обувной фабрики «Спартак» в Казани к 30 августа 2022 года, то есть ко Дню республики.



Татьяна Леухина