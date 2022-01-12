В Казани новый технопарк откроется в декабре 2022 года

В Казани новый технопарк откроется в декабре текущего года. За пять лет здесь планируют создать более 3 тысяч рабочих мест, заявили в Минцифры РТ.

Технопарк «Спартак» сделают частью IT-квартала. Его общая площадь составит 43,8 тыс. кв. м. Это почти в 1,5 раза больше здания существующего казанского IТ-парка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Рабочие помещения преимущественно будут в формате open spacе, передает ТАСС.

Вчера «Реальное время» сообщило о сносе одного из зданий фабрики «Спартак» со стороны улицы Марселя Салимжанова. Еще в ноябре министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин рассказывал, что здание бывшей фабрики «Спартак» станет местом размещения нового IT-квартала «Сан».



Татьяна Леухина