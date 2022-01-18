В Минцифры Татарстана рассказали, где будет расположен казанский IТ-квартал
Казанский IТ-квартал сформируется в границах двух IT-парков, школы №21 и соседних бизнес-центров. Об этом рассказал глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.
Также в IТ-квартале будут расположены «умные» магазины, светофоры, освещение и зарядки для электромобилей.
О том, что в столице РТ появится новый IТ-квартал, стало известно еще прошлой осенью. Для него выкупили дополнительное здание бывшей фабрики «Спартак». Недавно сообщалось, что в Казани новый технопарк откроется в декабре текущего года. Его общая площадь составит 43,8 тыс. кв. м, что почти в 1,5 раза больше здания существующего казанского IТ-парка.
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