В Татарстане ревакцинацию против COVID-19 прошли более 287 тысяч человек

Повторную вакцинацию против COVID-19 в Татарстане на сегодняшний день прошли 287 084 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Всего в Татарстане по состоянию на 6 апреля прививку против коронавируса сделали 2 504 875 граждан. Из них 1 926 068 человек завершили курс вакцинации, то есть получили вторую прививку.

Фото: Ринат Назметдинов

Ранее в Минздраве республики сообщили, что вакцинация детского населения от коронавируса в Татарстане составляет 66% от объема поступившей вакцины, в республике продолжают функционировать 195 пунктов вакцинации с учетом вакцинации детского населения.

Напомним, в Татарстане 14 марта отменили обязательную вакцинацию против коронавируса. Согласно постановлению главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной, уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации против COVID-19, по состоянию на 10 марта превысил 80%.

За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 260 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 138 835 жителей республики



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Максим Кокунин