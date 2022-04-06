В Татарстане вакцинация детского населения от коронавируса составляет 66% от поступившей вакцины

Вакцинация детского населения от коронавируса в Татарстане составляет 66% от поступившей вакцины, в республике продолжают функционировать 195 пунктов вакцинации с учетом вакцинации детского населения, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.



В регионе хватает «антиковидных» вакцинных препаратов, в том числе для подростков. Республика формирует стратегический запас средств диагностики, лекарств, аппаратуры, медицинских изделий, необходимых для временных инфекционных госпиталей. Ежедневно проверяется наличие и потребность в средствах индивидуальной защиты и тест-системах для определения COVID-19.

— Все медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией, обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, оборудованием, медицинскими изделиями, — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

4 апреля сообщалось, что повторную вакцинацию против COVID-19 в Татарстане прошли 285 349 человек. Всего в Татарстане по состоянию на 4 апреля прививку против коронавируса сделали 2 502 669 граждан. Из них 1 926 025 человек завершили курс вакцинации, то есть получили вторую прививку.

Маргарита Головатенко