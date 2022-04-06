Главное о коронавирусе на 6 апреля: снижение смертности в мире на 43%, риски пневмонии после COVID-19
В Татарстане провакцинировано 2 503 743 человека
- Вакцинация детского населения от коронавируса в Татарстане составляет 66% от общего объема поступившей вакцины. В республике продолжают работать 195 пунктов вакцинации с учетом вакцинации детского населения.
- В Татарстане хватает «антиковидных» вакцинных препаратов, в том числе для подростков. Республика формирует стратегический запас средств диагностики, лекарств, аппаратуры, медицинских изделий, необходимых для временных инфекционных госпиталей.
- В Татарстане прививку против COVID-19 сделали 2 503 743 человека. Из них 1 926 025 получили вторую дозу вакцины. Повторную вакцинацию прошли 285 349 татарстанцев.
В России не осталось школ на карантине из-за коронавируса
- Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения коронавируса «Ковипир». Он выпускается в капсулах. Разработчик препарата — АО «Фармасинтез».
- «Ковипир» будет производиться на заводе «Фармасинтез» в Иркутске. В гражданский оборот препарат может быть введен в мае. Препарат создан на основе молнупиравира, применяемого при лечении COVID-19.
- Доктор биологических наук Петр Чумаков заявил, что после омикрона должна появиться и распространиться новая разновидность COVID-19, так как вирус все время эволюционирует. По его словам, следующий штамм, возможно, будет более заразный, однако он точно должен быть менее болезнетворный. Он отметил, что, скорее всего, новые штаммы придут из Китая.
- Иммунолог Владимир Болибок предупредил о проникновении нового вида омикрона из Китая в Россию. По его словам, изменения в вирусе, которые приводят к появлению новых подтипов и вариантов, затрагивают белковый шип вириона — вирусной частицы, которая находится вне живой клетки. Специалист уверен, что таких мутаций большое множество и посчитать их количество пока невозможно даже с помощью компьютерных моделей.
- В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России запущено промышленное производство вакцины «Конвасэл». Созданные мощности позволят производить до 2 миллионов доз в месяц. Вакцина отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, практически являясь универсальной.
- Пульмонолог Александр Пальман рассказал, что после COVID-19 пациенты часто сталкиваются с сохранением сухого кашля. Его можно лечить классическими препаратами от кашля и комбинировать их с бронхорасширяющими. Пульмонолог Сергей Пурясев добавил, что при затяжном постковидном кашле необходимо делать ингаляции с противовирусными или антибактериальными составами. Также возможны ингаляции с гормональными противовоспалительными препаратами. Но проводить эту процедуру тоже нужно только после консультации с врачом.
- В Минпросвещения России сообщили, что в стране с 29 марта не осталось школ и классов, где бы действовали карантинные ограничения из-за коронавируса, все школы вернулись к обычному формату работы. Нет ни одного класса, где ученики учатся удаленно из-за карантина по COVID-19.
- Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, что суставы могут начать воспаляться через 1,5 года после перенесенного COVID-19. По его словам, вирус оказался политропным, то есть он атакует многие виды тканей, и не только легочные, но и нервные. Небольшое количество внутренних травм связано с поражением выстилающей ткани сосудистой системы, что в итоге приводит к активному поражению суставов.
- «Известия» сообщают, что появляющиеся разновидности штамма COVID-19 вызывают достаточно мягкую инфекцию по сравнению с некоторыми предыдущими штаммами. По данным издания, в международные геномные базы внесли 50 последовательностей различных вариантов омикрон-штамма. Однако, по словам ученых, все эти мутации не слишком отличаются друг от друга.
- Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что у коронавируса ХЕ вряд ли будут сверхуникальные свойства, способные привести к новым подъемам заболеваемости. Результаты анализа специалистов из Великобритании показывают, что новая мутация XE может быть примерно на 10% более заразна по сравнению с изначальным вариантом BA.2, который был наиболее заразным за всю историю пандемии.
- Врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела НИИ им. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина сообщила, что нарушения памяти после перенесенного коронавируса могут быть достаточно длительными, а в некоторых случаях и вовсе необратимыми. Чаще всего когнитивные нарушения при коронавирусе встречаются у пожилых людей, которые не имеют иммунитета против COVID-19, страдают диабетом второго типа или ишемической болезнью сердца.
- Врач-терапевт Алексей Водовозов заявил, что переболевшим COVID-19, у которых инфекция вызвала повреждение легких, грозит риск развития пневмонии.
После коронавируса дыхательные пути человека становятся более уязвимыми для других болезней. Терапевт добавил, что невозможно сказать о длительности подобной постковидной пневмонии. Кроме того, неизвестно, сохранится она на время или на всю жизнь.
- Мошенники стали рассылать россиянам электронные письма с предложением переболевшим COVID-19 оставить заявку на получение компенсации. Ссылка из письма ведет на сайт под названием «Портал здравоохранения граждан СНГ», где в чате поддельные пользователи обсуждают выплаты: сколько начислили, что делать, если заявка не прошла. В заявке на получение «помощи» требуется указать имя, адрес проживания, доход за последний месяц, электронную почту.
- Коечный фонд для заразившихся коронавирусом жителей Нижегородской области свободен на 16%. Медицинские организации частично вернулись к лечению профильных заболеваний и свернули ковидные отделения, которые были развернуты на пике пандемии.
- Заместитель директора НИЦЭМ им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что назальная вакцина от коронавируса переносится легко. По его словам, при парентеральном введении вакцины в организм попадает большая доза препарата и формируется более устойчивый иммунитет. Сейчас около 90% людей уже защищены иммунитетом, поэтому бустерная назальная иммунизация сопоставима с инъекцией.
- Российские и зарубежные медики сравнили уровень смертности от COVID-19 в 177 странах мира и пришли к выводу, что меньше всего от пандемии пострадали те страны, чье население доверяет правительству и где наблюдается низкий уровень распространения ожирения. Коронавирус наиболее тяжело переносят носители врожденных болезней сердца и сосудов, пожилые люди, диабетики, обладатели лишнего веса, а также носители второй группы крови и мутации в гене APOE.
- Глава управления Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова сообщила, что эпидситуация в регионе имеет тенденцию к снижению заболеваемости, однако остается напряженной. Чаще всего коронавирусом заражаются жители старше 50 лет и дети в возрасте до года. Высокий показатель заболеваемости отмечается среди работников санаторно-курортных учреждений, здравоохранения, сферы услуг.
ВОЗ: заражение гибридом омикрона и дельты не приводит к более тяжелому COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 493 680 472 человека, 6 158 922 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 209 028). На второй строчке — Индия (43 030 925), на третьей — Бразилия (30 042 272), на четвертой — Франция (26 428 476), на пятой — Великобритания (21 573 997).
Больше всего смертей зафиксировано в США (982 585). За ними следуют Бразилия (660 786), Индия (521 487), Россия (362 890, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 318).
- Руководитель технической группы Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что заражение рекомбинантом штаммов коронавируса «омикрон» и «дельта» не приводит к изменению эпидемиологической картины и тяжести протекания COVID-19. Она считает, что следует ожидать появления новых рекомбинантов SARS-CoV-2, потому что «вирусы со временем меняются».
- В ВОЗ сообщили, что за прошлую неделю в мире заразились коронавирусом более 9 млн человек, более 26 тысяч умерли. Число летальных исходов снизилось на 43% по сравнению с предшествующими семью днями, а количество случаев заражения сократилось на 16%. Уменьшение числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей зафиксировано во всех шести регионах ВОЗ. Особенно сильно это проявилось в Африке (-19%), Европе (-16%) и Западно-Тихоокеанском регионе (-16%). Снижение смертности также зафиксировано во всех регионах, причем особенно заметно в Юго-Восточной Азии (на 73%) и Америке (на 63%).
- Китайские власти приняли решение о расширении локдауна в 26-миллионном Шанхае, где уже началась самая масштабная в стране кампания тестирования на COVID-19. К его проведению привлечены несколько десятков тысяч военных и медицинских работников. Выявили 13 тысяч новых случаев заражения за сутки. Теперь жесткий локдаун действует во всех частях города, и сроки его продлены.
- Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) выдало постоянную регистрацию на препарат Janssen для иммунизации от коронавируса. Вакцина уже используется в рамках прививочной кампании в южноамериканской республике, с тех пор как 31 марта 2021 года получила временную регистрацию для применения в условиях ЧС. Помимо первичной иммунизации, однокомпонентную вакцину разрешат также использовать в качестве бустера.
- Медики Великобритании изучают новую мутацию подвида омикрон-штамма коронавируса BA.1 и BA.2, который получил наименование XE. Первые исследования позволяют предположить, что ее трансмиссивность на 10% выше иных мутаций «омикрона».
- Министр государственного управления и безопасности Южной Кореи Чон Хэ Чхоль сообщил, что в мае республика планирует увеличить число авиарейсов в страны, с которыми заключены соглашения о безвизовом режиме и в которых привитым южнокорейцам не нужно проходить карантин по прибытии. Ранее суточный прирост инфицированных коронавирусом в Южной Корее увеличивался на протяжении 10 недель, но последние три недели наблюдалось устойчивое снижение.
- Министр туризма Мексики Мигель Торруко заявил, что туристическая отрасль страны, играющая важную роль в национальной экономике, полностью восстановится от последствий пандемии коронавируса в следующем году. Согласно прогнозам министра, доля поступлений от сферы туризма в национальном ВВП по итогам года может достичь 8,3%, что лишь немного меньше показателя, зафиксированного в последний год до начала пандемии.
комментарии