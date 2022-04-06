В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 260 человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане коронавирус подтвердился у 260 человек. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 138 835 случаев заражения COVID-19.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 95 заболевших татарстанцев. Всего выздоровел 131 551 человек, в том числе 594 — за минувшие сутки.

COVID-19 за сутки унес жизни еще шестерых заболевших. Всего в Татарстане от коронавируса скончались 1 896 человек.

Фото: Максим Платонов

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Дарья Акимова