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В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 260 человек

12:21, 06.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 260 человек
Фото: Максим Платонов

В Татарстане коронавирус подтвердился у 260 человек. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 138 835 случаев заражения COVID-19.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 95 заболевших татарстанцев. Всего выздоровел 131 551 человек, в том числе 594 — за минувшие сутки.

COVID-19 за сутки унес жизни еще шестерых заболевших. Всего в Татарстане от коронавируса скончались 1 896 человек.

Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на 6 апреля читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина Татарстан

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