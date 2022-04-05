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Замглавы МИД России: высылка российских дипломатов из стран Европы была заранее спланирована

12:58, 05.04.2022
Замглавы МИД России: высылка российских дипломатов из стран Европы была заранее спланирована
Фото: wikipedia.org

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал массовую высылку российских дипломатов из европейских стран заранее спланированной кампанией. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобное наносит удар по двусторонним отношениям и по каналам дипломатического общения. Грушко уверен, что это делается сознательно и последствия будут ощущаться очень долго.

Он также отметил, что Россия не рвет ни с кем дипломатических отношений, однако недружественной политике Запада не видно границ.

Фото: vk.com/mid

Сегодня Италия объявила о высылке из страны 30 российских дипломатов по соображениям «национальной безопасности». Дания предприняла такой же шаг в отношении 15 дипломатов из России, заявив, что они занимались разведывательной деятельностью.

Дарья Акимова
Общество

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