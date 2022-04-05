Замглавы МИД России: высылка российских дипломатов из стран Европы была заранее спланирована

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал массовую высылку российских дипломатов из европейских стран заранее спланированной кампанией. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобное наносит удар по двусторонним отношениям и по каналам дипломатического общения. Грушко уверен, что это делается сознательно и последствия будут ощущаться очень долго.

Он также отметил, что Россия не рвет ни с кем дипломатических отношений, однако недружественной политике Запада не видно границ.

Фото: vk.com/mid

Сегодня Италия объявила о высылке из страны 30 российских дипломатов по соображениям «национальной безопасности». Дания предприняла такой же шаг в отношении 15 дипломатов из России, заявив, что они занимались разведывательной деятельностью.



Дарья Акимова