МИД: цель преступления украинских радикалов в Буче — срыв мирных переговоров

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя провокацию украинских военных и радикалов в городе Буче, заявила, что смысл провокации — «срыв мирных переговоров и эскалация насилия».



Она напомнила, что Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в Буче, сообщает RT.

Министерство обороны РФ назвало очередной провокацией опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц попросил обеспечить доступ международным организациям в город Бучу под Киевом. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к независимому расследованию истории в городе Буча на Украине.

Маргарита Головатенко