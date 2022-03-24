Совбез ООН не принял гуманитарную резолюцию России

Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, которая призывает к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. Об этом пишет «РИА Новости».

В числе соавторов резолюции — Белоруссия, КНДР, Сирия. Документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15. За — голосовали РФ и Китай. Остальные члены СБ ООН воздержались.

Согласно документу, Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с целью прекращения огня.

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Также в тексте указывается о полной защите гражданских лиц, в том числе гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении.

В начале марта власти Украины призывали лишить Россию статуса постоянного члена Совета безопасности ООН. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что США не видят такой возможности.



Минобороны РФ сообщало об открытии 22 гуманитарных коридоров 23 марта. Россия 23 марта открыла восемь гуманитарных коридоров, Украина предложила еще 14 дополнительных маршрутов.



Татьяна Леухина