Песков прокомментировал введение санкций против него

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введенные в отношении него санкции, заявив, что это так же ужасно, как санкции против СМИ. Его слова приводит «РИА Новости».

— Санкции против пресс-секретарей вводить — это тоже неправильно. Наверное, это так же ужасно, как вводить санкции против средств массовой информации, — заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Фото: pixabay.com

Также представитель Кремля выразил мнение, что введя санкции против президента России Владимира Путина, западные страны вышли за пределы разумного.



В начале марта США ввели ограничительные меры против жены и взрослых детей Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь российского лидера попал в санкционные списки Канады, Евросоюза.



Татьяна Леухина