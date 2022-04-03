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Песков прокомментировал введение санкций против него

19:36, 03.04.2022
Песков прокомментировал введение санкций против него
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введенные в отношении него санкции, заявив, что это так же ужасно, как санкции против СМИ. Его слова приводит «РИА Новости».

— Санкции против пресс-секретарей вводить — это тоже неправильно. Наверное, это так же ужасно, как вводить санкции против средств массовой информации, — заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Фото: pixabay.com

Также представитель Кремля выразил мнение, что введя санкции против президента России Владимира Путина, западные страны вышли за пределы разумного.

В начале марта США ввели ограничительные меры против жены и взрослых детей Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь российского лидера попал в санкционные списки Канады, Евросоюза.

Татьяна Леухина
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