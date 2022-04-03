Песков: санкции против Путина показали, что Запад способен на любые глупости

Введя санкции против президента России Владимира Путина, западные страны вышли за пределы разумного, считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.



Представитель Кремля признался, что несколько лет назад не мог представить такую ситуацию между Европой и Россией, как и не мог «представить себе ситуацию, когда санкции вводятся против глав государства».

— После этого, после того как были введены санкции против нашего президента, ну, собственно, наверное, уже получается, что они способны на любые глупости, — приводит ТАСС слова Пескова.

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского президента заявил, что страны начали сомневаться в надежности доллара и евро, поэтому разрабатывают взаиморасчеты в национальных валютах. Он выразил мнение, что «самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию».

Маргарита Головатенко