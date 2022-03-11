В США вводят санкции против 12 депутатов Госдумы

США вводят санкции в отношении 12 депутатов Госдумы России, которые были задействованы в признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

По его словам, ограничительные меры также введены против жены и взрослых детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Также сегодня в Белом доме анонсировали введение полных блокирующих санкций против руководителей российских банков, которые уже находятся под ограничительными мерами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит оказывать санкционное давление на Россию до тех пор, пока та не прекратит боевые действия. ОН добавил, что принятые меры дорого обойдутся всему миру, в том числе тем странам, которые их вводили.

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Диана Жиленкова