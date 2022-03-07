Канада ввела санкции против Пескова, Соловьева, Симоньян, Эрнста и Дерипаски

Власти Канады вводят санкции против еще 10 физических лиц из России из-за специальной военной операции на Украине. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Согласно обнародованному документу, ограничительные меры ввели против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, журналиста Владимира Соловьева, главного редактора RT Маргариты Симоньян, гендиректора Первого канала Константина Эрнста и бизнесмена Олега Дерипаски.

Фото: wikimedia.org (премьер-министр Канады Джанстин Трюдо)

В список попали бывшие и нынешние высокопоставленные государственные чиновники, олигархи и сторонники российского руководств. Трюдо отметил, что они были взяты из перечня, который ранее составлял оппозиционер Алексей Навальный, пишет ТАСС.

В конце февраля Канада ввела санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.



Татьяна Леухина