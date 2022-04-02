Главное о коронавирусе на 2 апреля: регистрация первой в мире назальной вакцины, сравнение COVID-19 с корью
В Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 за неделю упал на 1,1%
За последние сутки в Татарстане выявлено 268 случаев заражения коронавирусом. Всего на 2 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 137 786. Выздоровели за весь период 129 784 человека, в том числе 573 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 877 человек, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 80 человек.
- В Татарстане вновь зафиксировано снижение коллективного иммунитета к коронавирусу — за неделю он упал на 1,1%. По состоянию на вчерашний день он оценивается в 46,6%, в то время как на 25 марта он составлял 47,7%. По данным портала стопкоронавирус.рф, в республике на начало апреля прививку против COVID-19 сделали 2 471 010 человек. Завершили курс вакцинации 2 407 149 граждан. Эти данные отличаются от информации Министерства здравоохранения Татарстана. По данным ведомства, на 1 апреля в республике вакцинировался 2 501 161 человек, из них 1 926 021 получил оба компонента вакцины.
Минздрав выпустил новый приказ по лечению постковидного синдрома
За последние сутки в России выявили 17 949 новых случаев коронавируса, выздоровели 44 547 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 880 038 человек, а выздоровевших — до 16 929 332. За сутки болезнь унесла жизни 340 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 369 404 человека.
- Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России опустился за неделю с 49,7% до 48%. Это следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу. Вакцинацию первым компонентом препаратами против COVID-19, согласно этим данным, в стране провели 89 407 094 раза, а полный цикл вакцинации был пройден 85 665 921 раз.
- ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе сообщает, что оперштаб России по борьбе с коронавирусом планирует в ближайшее время снять ограничения на полеты примерно в 40 стран. Отмечается, решение было принято на последнем заседании оперштаба. Затем это подтвердили в одной из крупнейших российских авиакомпаний.
- Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Ее могут использовать граждане старше 18 лет. Разработчиком препарата выступил Центр имени Гамалеи. По данным ведомства, назальная форма вакцины «Спутник V» включает в себя две дозы и вводится с помощью специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, «в режиме прайм-буст».
- Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что детям следует ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода. По его словам, однозначно ответить на вопрос о повторной вакцинации детей сложно. Если штамм инфекции будет меняться медленнее, то прививки можно делать реже. В то же время никто не знает, как часто будет мутировать COVID-19.
- Директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева сообщила, что из-за коронавируса может произойти рост заболеваемости туберкулезом. По ее словам, за последние пять лет заболеваемость туберкулезом в стране снизилась на 42%, а смертность от заболевания — на 30%. Согласно прогнозам врачей, эта динамика может сохраниться и в будущем.
- По данным Росстата, в феврале 2022 года коронавирус стал основной причиной смерти более 37,5 тысячи россиян. Еще примерно у 5,7 тысячи умерших в феврале COVID-19 был признан сопутствующим фактором. Общее число умерших c коронавирусом (независимо от того, был он основной причиной или сопутствующим фактором) выросло на 20,6% по сравнению с январем 2022 года и составило 43,2 тысячи человек. Это в два раза меньше пикового показателя ноября 2021 года (88,1 тысячи человек).
- Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что ведомство выпустило новый приказ, касающийся наблюдения за пациентами с постковидным синдромом. По его словам, приказ является системообразующим для ведения пациентов с хроническими заболеваниями и позволяет избежать рецидивов, обострений и тяжелых инцидентов. Мурашко отметил, что коронавирус дал «абсолютно четкий посыл» о необходимости наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями.
- Врач-педиатр Сергей Токарев заявил, что коронавирус приблизился к максимальному уровню заразности, а по индексу репродукции сейчас его можно сравнить с корью. При этом, по словам медика, патогенность COVID-19 не увеличивается. Он полагает, что в настоящее время вирус наиболее опасен для людей с иммунодефицитами, старшего поколения, а также для беременных и детей.
- Врач-диетолог Маргарита Королева сообщила, что больным COVID-19 и ОРВИ лучше отказаться от любых продуктов с высоким содержанием глютена. По ее словам, этот белок стимулирует воспалительные процессы и пролонгирует циркуляцию вирусов в крови, что замедляет процесс выздоровления. Она объяснила, что глютеном богаты такие продукты, как хлеб, печенье, макаронные изделия, манная крупа, хлопья для быстрого завтрака, перловка, овес и мясные полуфабрикаты.
- Зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук заявила, что коечный фонд для больных коронавирусом в регионе сократился до 550 мест из-за спада заболеваемости. По ее словам, сейчас в Удмуртии продолжают функционировать 550 коек для ковид-пациентов в восьми медорганизациях в Воткинске, Глазове, Сарапуле, Можге и в Ижевске. Она добавила, что около 40% коек остаются свободными.
- Космонавт Денис Матвеев сообщил, что кюветы с результатами эксперимента по выращиванию кристаллов белка коронавируса с помощью 3D-биопринтера на Международной космической станции (МКС) вернулись на Землю и переданы постановщикам. Он уточнил, что первый этап эксперимента подразумевал выращивание белковых кристаллических структур уникального размера и чистоты, чтобы изучить их на Земле.
- Первая вернувшаяся к оказанию плановой медпомощи Калужская городская клиническая больница возобновила работу отделения медицинской реабилитации. С мая 2022 года начнутся выезды узких специалистов в районы области. Главврач областной больницы Елена Разумеева пояснила, что медучреждение обеспечили необходимым запасом лекарств, реактивов для лабораторных анализов, протезов, стентов и материалов, их оплатили и доставили на склад.
Легкие формы COVID-19 могут сопровождаться воспалениями в мозге
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 489 612 899 человек, 6 148 487 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 140 309). На второй строчке — Индия (43 027 035), на третьей — Бразилия (29 978 513), на четвертой — Франция (25 952 226), на пятой — Великобритания (21 379 545).
Больше всего смертей зафиксировано в США (982 371). За ними следуют Бразилия (660 265), Индия (521 264), Россия (361 679, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 016).
- Белоруссия снимает все ограничения на пересечение государственной границы в наземных пунктах пропуска. Отмечается, что это касается как иностранных граждан, так и граждан самой страны. Также постановлением регулируются условия освобождения иностранцев от предоставления ПЦР-тестов при въезде.
- Биологи из США выяснили, что даже легкие формы COVID-19 часто сопровождаются появлением множества очагов воспалений и мелких кровотечений в тканях мозга. Их присутствие потенциально объясняет нейрофизиологические проявления постковидного синдрома. Отмечается, что заражение коронавирусом часто приводит к развитию серьезных нарушений в работе кровеносных сосудов, в том числе к спонтанному формированию тромбов, а также к появлению необъяснимых кровотечений во всех органах тела.
- Южная Корея может стать первой в мире страной, где COVID-19 приобретет характер эндемического заболевания. Об этом заявил премьер-министр страны Ким Бу Гём. В пятницу власти Южной Кореи объявили о смягчении карантинных правил: с 4 апреля разрешено собираться группами до 10 человек, кафе и ресторанам позволено работать до полуночи. Кроме того, власти сообщили о готовности в скором времени отменить большую часть противоэпидемических мер, касающихся массовых мероприятий и времени работы различных заведений.
- Власти Шанхая не будут штрафовать иностранцев с просроченными визами, если они не смогли вовремя подать документы на их продление из-за домашнего карантина или локдауна отдельных районов мегаполиса. Отмечается, что подобная ситуация была в начале 2020 года, когда по всей стране длительное время не работали иммиграционные бюро, а также ряд других государственных ведомств, выдающих документы, необходимые для продления визы или вида на жительство.
- Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны приняло решение с 10 апреля повысить до 10 тысячи человек дневной лимит на въезд в страну, действующий в рамках мер против распространения коронавируса. В настоящее время ежедневное число въезжающих в Японию не должно превышать 7 тысяч человек.
- Власти Аргентины отменили требование соблюдать социальную дистанцию в два метра, введенное из-за пандемии коронавируса. Как пояснил Минздрав, смягчение мер стало возможным в связи с тем, что в стране полностью привиты от коронавируса 80% жителей, и «последние девять недель подряд наблюдается снижение числа случаев» заражения.
- Власти Коста-Рики отменили действовавшие с марта 2020 года ограничения на работу ресторанов, стадионов и других публичных пространств в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в республике. Отмечается, что все публичные заведения смогут заполняться на 100% вместимости, посетители не должны будут предъявлять документы о вакцинации на входе. При въезде в страну также больше не требуется сертификат о вакцинации. Ношение масок на настоящий момент остается обязательным.
- Минздрав Бразилии одобрил использование противовоспалительного препарата барицитиниб для лечения COVID-19 в системе государственного здравоохранения. Его будут назначать взрослым пациентам с коронавирусом, находящимся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). До этого момента данное лекарство разрешалось применять только для больных с ревматоидным артритом и атопическим дерматитом в средней и тяжелой форме. Ранее назначение препарата для заразившихся коронавирусной инфекцией одобрил национальный регулятор Anvisa.
- Власти Перу и Парагвая решили начать предлагать определенным категориям граждан сделать четвертую прививку от коронавируса. По словам перуанского ведомства, вакцинация бустером начнется 2 апреля. Со следующей недели вакцинация второй бустерной дозой в Перу будет расширена на медицинских работников. Для прививок будут использовать препараты американских производителей Pfizer и Moderna. В Парагвае дополнительные прививки начнут делать с 4 апреля.
- Король Норвегии 85-летний Харальд V выздоровел после заражения коронавирусом, которое было подтверждено у него в марте. Он находился на больничном с 22 марта, когда его тест на коронавирус дал положительный результат. Король и королева Норвегии привиты тремя дозами вакцины против коронавируса. Третью дозу они получили в ноябре прошлого года.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым