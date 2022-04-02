Главное о коронавирусе на 2 апреля: регистрация первой в мире назальной вакцины, сравнение COVID-19 с корью

В Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 за неделю упал на 1,1%

За последние сутки в Татарстане выявлено 268 случаев заражения коронавирусом. Всего на 2 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 137 786. Выздоровели за весь период 129 784 человека, в том числе 573 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 877 человек, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 80 человек.

В Татарстане вновь зафиксировано снижение коллективного иммунитета к коронавирусу — за неделю он упал на 1,1%. По состоянию на вчерашний день он оценивается в 46,6%, в то время как на 25 марта он составлял 47,7%. По данным портала стопкоронавирус.рф, в республике на начало апреля прививку против COVID-19 сделали 2 471 010 человек. Завершили курс вакцинации 2 407 149 граждан. Эти данные отличаются от информации Министерства здравоохранения Татарстана. По данным ведомства, на 1 апреля в республике вакцинировался 2 501 161 человек, из них 1 926 021 получил оба компонента вакцины.

Минздрав выпустил новый приказ по лечению постковидного синдрома

За последние сутки в России выявили 17 949 новых случаев коронавируса, выздоровели 44 547 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 880 038 человек, а выздоровевших — до 16 929 332. За сутки болезнь унесла жизни 340 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 369 404 человека.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России опустился за неделю с 49,7% до 48%. Это следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу. Вакцинацию первым компонентом препаратами против COVID-19, согласно этим данным, в стране провели 89 407 094 раза, а полный цикл вакцинации был пройден 85 665 921 раз.

ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе сообщает, что оперштаб России по борьбе с коронавирусом планирует в ближайшее время снять ограничения на полеты примерно в 40 стран. Отмечается, решение было принято на последнем заседании оперштаба. Затем это подтвердили в одной из крупнейших российских авиакомпаний.

Фото: Максим Платонов (архив)

Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Ее могут использовать граждане старше 18 лет. Разработчиком препарата выступил Центр имени Гамалеи. По данным ведомства, назальная форма вакцины «Спутник V» включает в себя две дозы и вводится с помощью специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, «в режиме прайм-буст».

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что детям следует ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода. По его словам, однозначно ответить на вопрос о повторной вакцинации детей сложно. Если штамм инфекции будет меняться медленнее, то прививки можно делать реже. В то же время никто не знает, как часто будет мутировать COVID-19.



Директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева сообщила, что из-за коронавируса может произойти рост заболеваемости туберкулезом. По ее словам, за последние пять лет заболеваемость туберкулезом в стране снизилась на 42%, а смертность от заболевания — на 30%. Согласно прогнозам врачей, эта динамика может сохраниться и в будущем.



Фото: Максим Платонов

По данным Росстата, в феврале 2022 года коронавирус стал основной причиной смерти более 37,5 тысячи россиян. Еще примерно у 5,7 тысячи умерших в феврале COVID-19 был признан сопутствующим фактором. Общее число умерших c коронавирусом (независимо от того, был он основной причиной или сопутствующим фактором) выросло на 20,6% по сравнению с январем 2022 года и составило 43,2 тысячи человек. Это в два раза меньше пикового показателя ноября 2021 года (88,1 тысячи человек).

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что ведомство выпустило новый приказ, касающийся наблюдения за пациентами с постковидным синдромом. По его словам, приказ является системообразующим для ведения пациентов с хроническими заболеваниями и позволяет избежать рецидивов, обострений и тяжелых инцидентов. Мурашко отметил, что коронавирус дал «абсолютно четкий посыл» о необходимости наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями.

Врач-педиатр Сергей Токарев заявил, что коронавирус приблизился к максимальному уровню заразности, а по индексу репродукции сейчас его можно сравнить с корью. При этом, по словам медика, патогенность COVID-19 не увеличивается. Он полагает, что в настоящее время вирус наиболее опасен для людей с иммунодефицитами, старшего поколения, а также для беременных и детей.

Фото: Максим Платонов

Врач-диетолог Маргарита Королева сообщила, что больным COVID-19 и ОРВИ лучше отказаться от любых продуктов с высоким содержанием глютена. По ее словам, этот белок стимулирует воспалительные процессы и пролонгирует циркуляцию вирусов в крови, что замедляет процесс выздоровления. Она объяснила, что глютеном богаты такие продукты, как хлеб, печенье, макаронные изделия, манная крупа, хлопья для быстрого завтрака, перловка, овес и мясные полуфабрикаты.

Зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук заявила, что коечный фонд для больных коронавирусом в регионе сократился до 550 мест из-за спада заболеваемости. По ее словам, сейчас в Удмуртии продолжают функционировать 550 коек для ковид-пациентов в восьми медорганизациях в Воткинске, Глазове, Сарапуле, Можге и в Ижевске. Она добавила, что около 40% коек остаются свободными.

Космонавт Денис Матвеев сообщил, что кюветы с результатами эксперимента по выращиванию кристаллов белка коронавируса с помощью 3D-биопринтера на Международной космической станции (МКС) вернулись на Землю и переданы постановщикам. Он уточнил, что первый этап эксперимента подразумевал выращивание белковых кристаллических структур уникального размера и чистоты, чтобы изучить их на Земле.

Фото: NASA

Первая вернувшаяся к оказанию плановой медпомощи Калужская городская клиническая больница возобновила работу отделения медицинской реабилитации. С мая 2022 года начнутся выезды узких специалистов в районы области. Главврач областной больницы Елена Разумеева пояснила, что медучреждение обеспечили необходимым запасом лекарств, реактивов для лабораторных анализов, протезов, стентов и материалов, их оплатили и доставили на склад.

Легкие формы COVID-19 могут сопровождаться воспалениями в мозге

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 489 612 899 человек, 6 148 487 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 140 309). На второй строчке — Индия (43 027 035), на третьей — Бразилия (29 978 513), на четвертой — Франция (25 952 226), на пятой — Великобритания (21 379 545).



Больше всего смертей зафиксировано в США (982 371). За ними следуют Бразилия (660 265), Индия (521 264), Россия (361 679, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 016).

Белоруссия снимает все ограничения на пересечение государственной границы в наземных пунктах пропуска. Отмечается, что это касается как иностранных граждан, так и граждан самой страны. Также постановлением регулируются условия освобождения иностранцев от предоставления ПЦР-тестов при въезде.

Биологи из США выяснили, что даже легкие формы COVID-19 часто сопровождаются появлением множества очагов воспалений и мелких кровотечений в тканях мозга. Их присутствие потенциально объясняет нейрофизиологические проявления постковидного синдрома. Отмечается, что заражение коронавирусом часто приводит к развитию серьезных нарушений в работе кровеносных сосудов, в том числе к спонтанному формированию тромбов, а также к появлению необъяснимых кровотечений во всех органах тела.

Фото: Ринат Назметдинов

Южная Корея может стать первой в мире страной, где COVID-19 приобретет характер эндемического заболевания. Об этом заявил премьер-министр страны Ким Бу Гём. В пятницу власти Южной Кореи объявили о смягчении карантинных правил: с 4 апреля разрешено собираться группами до 10 человек, кафе и ресторанам позволено работать до полуночи. Кроме того, власти сообщили о готовности в скором времени отменить большую часть противоэпидемических мер, касающихся массовых мероприятий и времени работы различных заведений.

Власти Шанхая не будут штрафовать иностранцев с просроченными визами, если они не смогли вовремя подать документы на их продление из-за домашнего карантина или локдауна отдельных районов мегаполиса. Отмечается, что подобная ситуация была в начале 2020 года, когда по всей стране длительное время не работали иммиграционные бюро, а также ряд других государственных ведомств, выдающих документы, необходимые для продления визы или вида на жительство.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны приняло решение с 10 апреля повысить до 10 тысячи человек дневной лимит на въезд в страну, действующий в рамках мер против распространения коронавируса. В настоящее время ежедневное число въезжающих в Японию не должно превышать 7 тысяч человек.

Фото: pxfuel.com

Власти Аргентины отменили требование соблюдать социальную дистанцию в два метра, введенное из-за пандемии коронавируса. Как пояснил Минздрав, смягчение мер стало возможным в связи с тем, что в стране полностью привиты от коронавируса 80% жителей, и «последние девять недель подряд наблюдается снижение числа случаев» заражения.

Власти Коста-Рики отменили действовавшие с марта 2020 года ограничения на работу ресторанов, стадионов и других публичных пространств в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в республике. Отмечается, что все публичные заведения смогут заполняться на 100% вместимости, посетители не должны будут предъявлять документы о вакцинации на входе. При въезде в страну также больше не требуется сертификат о вакцинации. Ношение масок на настоящий момент остается обязательным.

Минздрав Бразилии одобрил использование противовоспалительного препарата барицитиниб для лечения COVID-19 в системе государственного здравоохранения. Его будут назначать взрослым пациентам с коронавирусом, находящимся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). До этого момента данное лекарство разрешалось применять только для больных с ревматоидным артритом и атопическим дерматитом в средней и тяжелой форме. Ранее назначение препарата для заразившихся коронавирусной инфекцией одобрил национальный регулятор Anvisa.

Фото: pxhere.com

Власти Перу и Парагвая решили начать предлагать определенным категориям граждан сделать четвертую прививку от коронавируса. По словам перуанского ведомства, вакцинация бустером начнется 2 апреля. Со следующей недели вакцинация второй бустерной дозой в Перу будет расширена на медицинских работников. Для прививок будут использовать препараты американских производителей Pfizer и Moderna. В Парагвае дополнительные прививки начнут делать с 4 апреля.

Король Норвегии 85-летний Харальд V выздоровел после заражения коронавирусом, которое было подтверждено у него в марте. Он находился на больничном с 22 марта, когда его тест на коронавирус дал положительный результат. Король и королева Норвегии привиты тремя дозами вакцины против коронавируса. Третью дозу они получили в ноябре прошлого года.

Максим Кокунин