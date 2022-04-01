ТАСС: оперштаб России планирует снять ограничения на полеты примерно в 40 стран

Фото: Максим Платонов

Оперштаб России по борьбе с коронавирусом планирует в ближайшее время снять ограничения на полеты примерно в 40 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По информации источника, решение было принято на последнем заседании оперштаба. Затем это подтвердили в одной из крупнейших российских авиакомпаний.

Фото: Максим Платонов

11 марта Россия сняла ограничения на полеты в восемь стран — Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.



Дарья Акимова