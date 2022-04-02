Эксперт: COVID-19 может спровоцировать рост развития туберкулеза у людей

Фото: Максим Платонов

Из-за коронавируса может произойти рост заболеваемости туберкулезом. Такое мнение выразила директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.

По ее словам, за последние пять лет заболеваемость туберкулезом в стране снизилась на 42%, а смертность от заболевания — на 30%. Согласно прогнозам врачей, эта динамика может сохраниться и в будущем.

Фото: Максим Платонов

В то же время, как отметила специалист, определенную опасность представляет пандемия COVID-19. Среди причин — приостановка диспансеризации, которая помогала выявлять болезнь, и влияние вируса на ее развитие.

— Коронавирус поражает легочную ткань, и возбудитель туберкулеза, палочка, которая могла всю жизнь «проспать» в организме, активизируется, — приводят слова Васильевой «Известия».

По данным портала «стопкоронавирус.рф», в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю снизился с 49,7% до 48%. Прививку от инфекции сделали 89 407 094 жителя страны.

Диана Жиленкова