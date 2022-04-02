Гинцбург: детям необходимо ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода

Детям следует ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода. Об этом рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, однозначно ответить на вопрос о ревакцинации детей сложно. Если штамм инфекции будет меняться медленнее, то прививки можно делать реже. В то же время никто не знает, как часто будет мутировать COVID-19, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Накануне Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса для граждан старше 18 лет. Препарат, состоящий из двух компонентов, вводится с помощью специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», за последнюю неделю в стране уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился с 49,7% до 48%. Прививку от инфекции сделали 89 407 094 жителя страны, полный курс вакцинации завершил 85 665 921 человек.

Диана Жиленкова