В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 48%

Фото: Максим Платонов

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился до 48%, неделей ранее этот показатель составлял 49,7%. Такие данные приводит портал «стопкоронавирус.рф».

В общей сложности прививку от COVID-19 сделали 89 407 094 жителя страны. Полный курс вакцинации (то есть получили оба компонента вакцины) завершил 85 665 921 человек.

Фото: Максим Платонов

Тем временем в Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета снизился на 1,1% — с 47,7% до 46,6%. В республике прививку от инфекции сделали 2 471 010 человек. Завершили курс вакцинации 2 407 149 татарстанцев.

Накануне Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Препарат из двух компонентов вводится с помощью специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в 3 недели. Его можно использовать гражданам старше 18 лет.

Диана Жиленкова