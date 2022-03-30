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Мединский заявил, что Украина готова выполнить важнейшие условия для установления отношений с Россией

16:47, 30.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Мединский заявил, что Украина готова выполнить важнейшие условия для установления отношений с Россией
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Украина вчера впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с Россией. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы в отношении Крыма и Донбасса осталась неизменной, передает ТАСС.

Вчера в Стамбуле прошли первые с 7 марта очные переговоры России и Украины. По словам российской стороны, они прошли конструктивно. Киев попросил оформить окончательное решение на встрече глав государств двух стран. Все детали — в материале «Реального времени».

Мединский после встречи с украинской делегацией отмечал, что для подготовки договора между РФ и Украиной на взаимоприемлемых условиях нужно пройти еще очень большой путь. После рассмотрения предложений украинской стороны Россия выдвинет свои инициативы.

Татьяна Леухина
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