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Мединский: Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем

15:42, 29.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 5
Мединский: Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем
Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам помощника российского президента, Украина также обещает отказаться от вступления в военные союзы, размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на ее территории без согласия государств-гарантов, включая Россию. Мединский добавил, что сегодняшние предложения Киева по итогам переговоров предполагают провозглашение Украины постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями.

Кроме того, в предложениях Киева приводится список будущих стран — гарантов безопасности Украины. Мединский отметил, что украинские предложения по гарантиям безопасности для нее не распространяются на территорию Крыма, Севастополь и «отдельные районы» Донбасса.

Фото: скриншот видео

Сегодня Мединский также заявил, что Россия получила от Украины письменные предложения, которые подтверждают ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Предложения украинской стороны включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения.

Дарья Акимова
ОбществоВласть

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 15:44
    Политики украдут победу как всегда.
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  • Анонимно 16:01
    неважно кому припишут победу! важны сохраненные жизни!
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    Анонимно 16:19
    жизнь кому нацикам?
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  • Анонимно 16:11
    Ну и? Поверим тем, кто 8 лет не соблюдал минские ? Да после этого от властей России отвернется её же собственный народ. Ради чего всё это затевали ? Ради этой филькиной грамоты ? Сейчас Они это подпишут, придёт через 2 года новый президент и начинай всё заново. нельзя уходить с занятых рубежей.
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  • Анонимно 16:19
    Отложенная проблема. На детей наших оставим ?
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