Мединский: Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам помощника российского президента, Украина также обещает отказаться от вступления в военные союзы, размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на ее территории без согласия государств-гарантов, включая Россию. Мединский добавил, что сегодняшние предложения Киева по итогам переговоров предполагают провозглашение Украины постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями.

Кроме того, в предложениях Киева приводится список будущих стран — гарантов безопасности Украины. Мединский отметил, что украинские предложения по гарантиям безопасности для нее не распространяются на территорию Крыма, Севастополь и «отдельные районы» Донбасса.

Фото: скриншот видео

Сегодня Мединский также заявил, что Россия получила от Украины письменные предложения, которые подтверждают ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Предложения украинской стороны включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения.



Дарья Акимова