Россия получила от Украины предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному статусу

Фото: Олег Тихонов (архив)

Россия получила от Украины письменные предложения, которые подтверждают ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предложения украинской стороны включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, пишет ТАСС.

Напомним, что нейтральный статус Украины — один из вопросов, поднимаемых на переговорах делегаций Москвы и Киева. Также стороны обсуждают демилитаризацию и денацификацию страны. По словам Мединского, без этого заключение договора с Киевом маловероятно.



Сегодня переговоры делегаций России Украины состоялись в Стамбуле. Мединский заявил, что они прошли конструктивно, Москва получила от Киева понятно сформулированную позицию. Предложения от украинской стороны будут рассмотрены в ближайшее время и доложены президенту России Владимиру Путину. Подробности — в материале «Реального времени».



Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин говорил, что урегулирование ситуации возможно при нескольких условиях. Во-первых, при безусловном учете законных интересов нашей страны в сфере безопасности. Во-вторых, при признании российского суверенитета над Крымом. В-третьих, с учетом решения задач по демилитаризации и денацификации Украины и обеспечению ее нейтрального статуса.



Татьяна Демина