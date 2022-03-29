В МИД России заявили о последствиях для зачинщиков развязанной против страны киберагрессии

В МИД России заявили, что развязанная против страны киберагрессия приведет к тяжелым последствиям для ее зачинщиков и исполнителей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителей ведомства, на фоне спецоперации России на Украине США и их сателлиты предпринимают массированную кибероперацию против российского государства. В МИД отметили, что источники атак будут установлены, а злоумышленники понесут ответственность за содеянное, согласно закону.

Фото: realnoevremya.ru

С начала спецоперации на Украине хакеры проводят кибератаки на российские правительственные сайты. Серия хакерских атак затронула и сайты российских СМИ. Масштабной атаке подвергся и сайт «Реального времени».



Дарья Акимова