В работе российских СМИ наблюдаются сбои

В понедельник в работе российских сайтов СМИ наблюдаются сбои, сообщается о серии хакерских атак.



Неполадки в работе, в частности, наблюдаются в работе сайтов «РИА Новости», ТАСС, «Коммерсант», РБК, «Известия».

Главный редактор «Коммерсанта» подтвердил «РИА Новости», что сайт издания взломан. В пресс-службе «Известий» тоже подтвердили взлом сайта. Сейчас проблемой занимаются специалисты. При попытке ввода на поиске по сайту «РИА Новости» скачивается пустой файл, поиск на сайте не функционирует.

Заявления о хакерских атаках опубликовали ТАСС и «Коммерсант»:

— Все последние дни сайт агентства ТАСС находился под постоянными массированными хакерскими атаками. Сегодня злоумышленникам удалось преодолеть защиту. В настоящее время ведутся работы по восстановлению работоспособности сайта ТАСС, — сообщил Департамент корпоративных коммуникаций агентства.

— Наш сайт Kommersant.ru несколько дней находится под атаками хакеров. Помимо трудностей с доступом это может привести к появлению на сайте публикаций с несвойственной «Коммерсанту» стилистикой и тональностью. Наша работа — распространение только проверенной и объективной информации о происходящем в стране и мире, в том числе и на Украине. Мы не выступаем с политическими заявлениями, — заявили в издании.

В «Известиях» сообщили «Интерфаксу», что при попытке просмотреть страницу можно столкнуться «с антивоенным сообщением с логотипом хакерской группировки Anonymous».



В последнее время участились сбои сайтов российских ведомств и СМИ, в частности, связано это было и с DDoS-атаками. Вчера DDoS-атаке подвергся сайт «Реального времени». Технический департамент интернет-газеты зафиксировал ее с IP-адреса из Нидерландов. Недавно DDoS-атака была сделана на сайт «Роскосмоса».



Массированной DDoS-атаке подвергся на прошлой неделе и сайт российского информационного агентства «РИА Новости». Сбои наблюдались на сайтах Кремля и кабмина России. Кибератаке подвергся и сайт RT.

Сегодня сайт Банка России был недоступен, при попытке подключения страница долго загружается, после чего пользователь видит ошибку.

Отметим, что в прошлую пятницу хакеры из группировки Anonymous «объявили кибервойну» России.

«Реальное время» продолжает следить за военной спецоперацией России в Донбассе, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко