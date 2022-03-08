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Хакеры взломали сайты российских госучреждений

22:59, 08.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Хакеры взломали сайты российских госучреждений
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Хакеры устроили кибератаки на сайты Федеральной антимонопольной службы, Минкультуры, Минцифры и Роскомнадзора. На их главных страницах появились изображения военных, танков и украинского и российского флагов.

На данный момент доступны сайты ФСИН, Роскомнадзора, Минкульутры. Пока недоступен сайт Минцифры, пишет РБК.

Фото: pixabay.com

С начала военной операции на Украине хакеры проводят кибератаки на российские правительственные сайты. Серия хакерских атак затронула и сайты российских СМИ. Масштабной атаке подвергся и сайт «Реального времени».

Татьяна Леухина
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