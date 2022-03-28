В проекте бюджета США на 2023 год Россию и Китай назвали основными «устойчивыми угрозами»

В проекте бюджета США на 2023 финансовый год Россию и Китай назвали основными «устойчивыми угрозами» для страны. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Также бюджет позволит Министерству обороны противостоять другим постоянным угрозам, в том числе от Северной Кореи, Ирана и радикальных экстремистских движений. Военному ведомству предлагается выделить $773 млрд.

Фото: ru.wikipedia.org

Всего оборонная часть проекта бюджета США составит $813 млрд. Бюджет включает в себя выделение $6,9 млрд на помощь Украине, НАТО и на нужды европейской безопасности.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что американские силы находятся в Европе не для вовлечения в конфликт с Россией, а для защиты НАТО.



Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщал, что США не видят в ядерных силах РФ изменений, которые требовали бы встречных мер с американской стороны.

Татьяна Леухина