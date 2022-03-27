Посол КНР: США берутся угрожать Китаю, но это не сработает

США в стремлении усилить давление на Россию из-за ситуации на Украине берутся угрожать Китаю, но это не сработает. Об этом заявил посол КНР в Штатах Цинь Ган.

Он отметил, что в случае санкций Пекин «ответит решительными мерами по защите своих законных прав и интересов».

В МИД КНР заявляли, что сообщения о том, что РФ якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, — дезинформация. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что американская сторона рассматривает возможность введения санкций против КНР в случае оказания помощи РФ.

Глава МИД, член Госсовета КНР Ван И заявил, что страна не приемлет внешнего давления и выступает против безосновательных обвинений в свой адрес касаемо вопросов по Украине.