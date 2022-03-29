Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу

Если Евросоюз откажется платить за газ в рублях, то Россия не будет поставлять его бесплатно. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Нет оплаты — нет газа, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

По словам представителя Кремля, Россия не станет заниматься благотворительностью. Однако окончательное решение о том, как реагировать на отказ платить за газ в рублях, еще не принято.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. После объявления данного решения курс доллара упал ниже 100 рублей впервые с 3 марта 2022 года, а цена на газ в Европе поднялась почти до $1350 за тысячу кубометров.

Накануне министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны G7 не согласны с требованием России платить за энергоресурсы в рублях. Они убеждены, что такое решение — это одностороннее нарушение контрактов.

Диана Жиленкова