Главное о коронавирусе на 22 марта: 40% россиян продолжат носить маски, в школах могут смягчить ограничения

Повторную вакцинацию в Татарстане прошли 271 940 человек

За последние сутки в Татарстане выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. Всего на 22 марта общее количество инфицированных в республике достигло 134 714. Выздоровели за весь период 121 274 человека, в том числе 1 293 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 824 человека, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 181 человека.

На вчерашний день в Татарстане прошли вакцинацию 2 573 человека. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией. Всего прививку от COVID-19 сделали 2 487 919 человек, из них второй компонент препарата получил 1 926 021 татарстанец. Повторную вакцинацию прошли 271 940 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор предложил смягчить антиковидные ограничения в школах

За последние сутки в России выявили 26 394 новых случая коронавируса, выздоровели 74 920 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 637 795 человек, а выздоровевших — до 16 346 800. За сутки болезнь унесла жизни 472 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 365 373 человека.

Роспотребнадзор предложил смягчить некоторые противоэпидемические меры в общеобразовательных организациях. Ведомство предлагает отменить требование о закреплении отдельного кабинета для каждого класса, в котором дети обучаются по всем предметам. Также предлагается отменить соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции между учениками не менее 1,5 метра посредством зигзагообразной рассадки по одному человеку за партой.

Также пресс-служба ведомства сообщила, что в трех регионах России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. В структуре заболеваемости 4,3% случаев зарегистрировано в городе Санкт-Петербурге, 3,3% случаев в Москве, и 1,9% в Московской области, 90,6% случаев соответственно приходятся на остальные субъекты страны.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за последние четыре недели заболеваемость COVID-19 в России снизилась в 3,7 раза. По ее словам, несмотря на регистрируемую в настоящее время тенденцию снижения интенсивности эпидемического процесса COVID-19, показатели заболеваемости остаются на достаточно высоком уровне. Так, этот показатель в 3,6 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Максим Платонов

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков порекомендовал вузам провести срез знаний студентов после дистанционного формата обучения, введенного из-за пандемии коронавируса. По его словам, два года обучения в таком режиме неизбежно сказались на качестве образования. В настоящее время необходимо индивидуально поработать со студентами, вовлечь их в исследовательскую деятельность и устранить пробелы в знаниях.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что темпы заболеваемости коронавирусом в стране снижаются. Он также напомнил, что правительство продолжает поддерживать социальных работников, которые помогают бороться с коронавирусом в домах престарелых, интернатах для инвалидов и других стационарных организациях. По инициативе президента РФ Владимира Путина таким сотрудникам назначаются специальные выплаты.

Фото: government.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что пожилые медики, которые уходили с работы из-за рисков, связанных с коронавирусом, возвращаются к работе. Еще октябре прошлого года он предложил врачам старших возрастов вернуться на свои рабочие места. По его словам, их присутствие позволит укрепить кадровый потенциал.

Также Мурашко рассказал, что углубленную диспансеризацию с начала 2022 года прошли 270 тысяч россиян. Количество пациентов, находящихся на лечении в последнюю волну коронавируса и обратившихся за помощью, превысило 2,5 миллиона. Под наблюдением одного врача одновременно находились более 15 человек. Он добавил, что для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями риск осложнений при коронавирусе повышается практически на 60%, поэтому они находятся в приоритете для поддерживающей терапии.

Российские железные дороги сняли некоторые ограничения для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах. Отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах. Также РЖД отменяют ПЦР-тесты для работников поездных бригад перед отправкой в рейс, доступ сотрудников к работе с пассажирами при наличии QR-кода, обработку формы. То же коснется и организации горячего питания детей из организованных групп на вынос в вагонах по местам рассадки. При этом работники, контактирующие с пассажирами, продолжат носить маски.

Фото: Илья Репин

Иммунолог Николай Крючков сообщил, что в ближайший месяц может произойти всплеск «стелс-омикрона». По его словам, на сегодняшний день можно наблюдать снижение уровня заболеваемости, однако баланс контагиозности вируса и противоэпидемических мер очень хрупкий и его легко нарушить. Он отметил, что к концу весны — началу лета настанет более безопасное время, но отмена противоэпидемиологических мер может привести к росту заболеваемости.

Российская фармацевтическая компания «Фармасинтез» подала заявку в Минздрав РФ на регистрацию препарата «Ковипир» на основе молнупиравира, применяемого при лечении COVID-19. По данным реестра, лекарственная форма препарата — капсулы в дозировке 200 мг и 400 мг. Также в начале февраля Минздрав зарегистрировал противовирусный препарат «Эсперавир» на основе молнупиравира российской фармацевтической компании «Промомед».

Врач-иммунолог Владимир Билобок опасается, что в России в скором времени будет новый всплеск COVID-19. Он связал его с санкциями, которые были введены в отношении России из-за военной спецоперации на территории Украины. По его словам, в ряде регионов уже фиксируется рост заболеваемости, хотя пока и незначительный. Он также добавил, что отмена масочного режима не повлияет на темпы распространения COVID-19, поскольку от коронавируса защищают только специальные маски, которые стоят достаточно дорого.

Фото: Ринат Назметдинов

Правительство РФ выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) 12,2 млн рублей для тестирования спортсменов сборных команд России на коронавирус. Такая мера была принята с целью защиты населения от омикрон-штамма COVID-19. Доклад правительству об использовании выделенных средств ФМБА должно предоставить до 1 февраля 2023 года.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что в дальнейшем коронавирус будет мутировать и рождать новые варианты, но новые штаммы не будут более опасными, чем предыдущие. По его словам, COVID-19 как возбудитель смертельной болезни может исчезнуть из природы или стать вариантом природно-очаговой инфекции, у которой появятся новые носители — представители фауны, дикой природы.

По итогам исследования Rambler&Co, более 40% россиян планируют продолжить носить индивидуальные средства защиты до мая 2022 года, несмотря на отмену масочного режима в ряде регионов. Каждый десятый планирует носить их до начала лета. Еще 40% опрошенных считают необходимым продолжать соблюдать меры предосторожности. Из них подавляющее большинство (74%) отметили, что тема коронавируса по-прежнему важна, но стала менее заметной на фоне других новостей.



Фото: Максим Платонов

Отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что после перенесенного коронавируса у пациента может развиться опасное последствие — подчелюстной лимфаденит, который приводит к ощущению сдавливания в горле и удушью. По его словам, омикрон-штамм воздействует на носоглотку и небные миндалины. Если у пациента крепкий иммунитет, то у него не возникнет осложнений. Однако при слабости и хроническом тонзиллите, тонзиллофарингите организм не справляется с COVID-19. Он добавил, что воспаление лимфоузлов после COVID-19 наложилось на время года. Если в начале болезни страдали бронхи и легкие, то с приходом омикрон-штамма вирус стал воздействовать на ЛОР-органы.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова сообщила об отмене обязательной вакцинации для определенных категорий населения. Ранее ведомство опубликовало постановление об отмене трех принятых постановлений об обязательной вакцинации работников сферы услуг, государственных служащих, а также лиц в возрасте 60 лет и старше. Такое решение связано с тем, что уровень коллективного иммунитета достиг 80%.

Курганский оперативный штаб принял решение сделать соблюдение масочного режима рекомендательным с 22 марта. Директор департамента здравоохранения области Алексей Сигидаев отметил, что обязательное требование заменили рекомендацией благодаря высокому уровню вакцинации и снижению заболеваемости коронавирусом. Ранее оперативный штаб Курганской области разрешил без ограничения количества участников проводить мероприятия в кинотеатрах, театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках и музеях.

Фото: kzn.ru

Главный санитарный врач Чувашии Надежда Луговская подписала постановление об отмене обязательной вакцинации против COVID-19. В настоящее время уровень коллективного иммунитета среди тех категорий граждан, которые подлежали обязательной вакцинации против COVID-19, превышает 90%. Ранее сообщалось, что власти Чувашии с 4 марта отменили большинство ранее введенных ограничений по коронавирусу, в том числе требование о предъявлении QR-кодов.

Роддом №4 Томска, перепрофилированный под ковидный госпиталь, возобновил плановую и экстренную медицинскую помощь по гинекологии. С 1 апреля должен возобновить работу и акушерский блок, в котором находятся отделения реанимации для взрослых и новорожденных, послеродовое и родильное отделения. Сейчас в помещении и на оборудовании блока завершают обработку и дезинфекцию. Такое решение региональный оперштаб принял в связи с наличием резерва коек в других респираторных госпиталях — во Дворце спорта, медсанчасти №2 Томска, перинатальном центре Северска, областной клинической больнице и Томской районной больнице.

В Екатеринбурге прекратили работу все выездные пункты вакцинации от коронавируса. Теперь сделать прививку от коронавируса можно только в поликлиниках. Сообщается, что при принятии этого решения учитывалась потребность поликлиник в медиках, которые вынуждены были работать в пунктах вакцинации. При этом выездные пункты вакцинации остаются в Серове, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Полевском и Верхней Салде.

Министр здравоохранения Заполярья Дмитрий Панычев сообщил, что медицинские учреждения Мурманской области за прошедшую неделю уменьшили количество инфекционных коек для больных коронавирусом на 37% — до 504, при этом почти половина из них свободны. По его словам, темпы регистрации COVID-19 за прошедшую неделю снизились на треть. Он отметил, что койки, занятые ранее пациентами с COVID-19, продолжат сворачивать, так как основное количество пациентов в области проходят лечение амбулаторно.

В понедельник из клинической больницы №4 Пензы выписали 101-летнего пациента, госпитализированного с коронавирусом. У больного было поражено более 75% легких, врачи боролись за его жизнь около двух недель. Им пришлось делать переливание антиковидной плазмы, а также лечить сопутствующую патологию — хроническую обструктивную болезнь легких. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное. Отмечается, что большую роль в выздоровлении сыграл настрой самого пациента.

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил, что власти региона разрешили объектам культуры работать в обычном режиме без ограничений по наполнению залов. Со вторника также работу всего общепита, включая рестораны и ночные клубы, продлили до часа ночи. Соответствующее постановление подписано губернатором и вступает в силу. Он добавил, что масочный режим, социальная дистанция и ограничение на проведение массовых мероприятий пока остаются.

Фото: khabkrai.ru

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал, что в регионе расширят программу реабилитации пациентов после перенесенной коронавируса. Медики сами будут звонить жителям и приглашать пройти обследование. В новом инфекционном госпитале появятся около 100 реабилитационных коек для долечивания тяжелых больных. Кроме того, в областном кардиодиспансере будут восстанавливать здоровье бывших ковид-пациентов с патологиями сердечно-сосудистой системы.

В Грузии зафиксирован самый низкий показатель смертности от COVID-19 с июля 2021 года

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразилось 472 127 529 человек, 6 093 876 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 778 889). На второй строчке — Индия (43 010 971), на третьей — Бразилия (29 650 082), на четвертой — Франция (24 347 772), на пятой — Великобритания (20 470 351).



Больше всего смертей зафиксировано в США (972 634). За ними следуют Бразилия (657 595), Индия (516 543), Россия (357 634, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (322 092).

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал безосновательными любые инсинуации и сомнения на счет ясности и прозрачности российской помощи, оказанной два года назад во время первой волны пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что руководители итальянских «разведывательных агентств заверили, что российские специалисты никогда не осуществляли никакой неправомерной деятельности, которая переходила бы границы здравоохранения». Напомним, более 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для осуществления дезинфекционных мероприятий были доставлены на Апеннинский полуостров в конце марта 2020 года.

Иран приветствует развитие сотрудничества с Россией в сфере производства вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Он напомнил, что первоначально между странами был согласован контракт на закупку 2 млн доз вакцины «Спутник V», а затем контракт на закупку 30 млн доз. На сегодняшний день в этой стране закуплено около 5 млн доз вакцины. Тестовая партия вакцины «Спутник V» была произведена в Иране еще в июне 2021 года.

Шведский психолог, сотрудница факультета психологии в Стокгольмском университете Анна Андреассон рассказала, что чувство усталости может быть не только при нагрузке, а и при скрытых заболеваниях, в том числе при COVID-19. По ее словам, постоянное чувство разбитости при постковидном синдроме развивается из-за иммунной активации. Она добавила, что в этом случае необходимо усиленное питание и отдых. Кроме того, необходимо проверить уровень гормонов щитовидной железы и наличие дефицита витамина B12, так как от этого зависит обмен веществ.

Фото: Илья Репин

Английские ученые из университета Хаддерсфилда исследовали воздействие коронавируса на иммунный ответ головного мозга. Выяснилось, что спайковый белок, который SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки человека, может оказывать такое же влияние на иммунные клетки мозга, как и на остальную часть тела. Несмотря на то, что вирус не способен размножаться в мозгу, из-за иммунного ответа он может вызывать некоторые нарушения, например, потерю памяти и затуманенность сознания.

Индийская фармацевтическая компания Hetero Biopharma стала первой компанией в Индии, получившей разрешение на производство и продажу однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Однокомпонентная схема применения «Спутника Лайт» имеет ряд ключевых преимуществ, включая простой процесс вакцинации, а также возможность повышения эффективности и продолжительности действия других вакцин при применении как бустирующей инъекции. В феврале 2022 года Генеральный контролер по лекарственным средствам Индии выдал разрешение на экстренное использование данной вакцины в стране.

В Грузии зафиксирован самый низкий суточный показатель смертности от коронавируса с июля 2021 года — восемь человек. В Минздраве страны также отмечают, что в последнее время значительно сократилось и число людей, проходящих лечение в реанимационных и терапевтических отделения. Речь идет как о взрослом населении, так и о детях. В декабре прошлого года в республике выявили первые случаи заражения штаммом «омикрон». В феврале текущего года Минздрав заявил, что шестая волна коронавируса пошла на спад.

Фото: pixabay.com

Стоимость медицинских масок на Шри-Ланке увеличилась на 30% в связи с ростом инфляции и обесценивания ланкийской рупии. Сообщается, что решение поднять цены было принято из-за влияния валютного курса, поскольку материал для производства масок закупается за рубежом. Ношение масок в общественных местах в настоящее время является обязательным для всех граждан Шри-Ланки из-за распространения коронавируса.

В 2021 году смертность в Чехии стала самой высокой за последние 77 лет. Из жизни ушли 139 900 жителей республики, население которой к началу текущего года составило 10,516 млн граждан. Такие значения являются максимальным годовым показателем числа умерших за все время после окончания Второй мировой войны. Смертность на фоне пандемии коронавируса значительно превысила рождаемость. В стране умерли на 28 100 жителей больше, чем родились. Это максимальный показатель снижения естественного прироста населения с 1918 года.

Минздрав Малайзии одобрил использование препарата китайской компании Cansino для проведения ревакцинации против коронавируса. При этом, как указали в ведомстве, «эксперты рекомендуют комбинировать различные типы вакцин для достижения более высокой степени защиты от коронавируса». Ранее власти одобрили для использования в программе иммунизации препараты Sinovac, AstraZeneca и Pfizer.

Фото: Максим Платонов

Ведущий китайский эпидемиолог Лян Ваньнянь заявил, что страна пока не может полностью предотвратить возможность заражения коронавирусом, несмотря на строгие профилактические меры, но при этом не намерен отказываться от политики нулевой терпимости к COVID-19. Он отметил, что с появлением омикрон-штамма число зараженных во многих странах увеличивалось в геометрической прогрессии за короткий период времени.

Максим Кокунин