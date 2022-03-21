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В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали больше 2,5 тысячи человек

13:07, 21.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали больше 2,5 тысячи человек
Фото: realnoevremya.ru

За сутки в Татарстане провакцинировались 2 573 человека. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Всего прививку от COVID-19 сделали 2 487 919 человек, из них второй компонент препарата получил 1 926 021 татарстанец. Повторную вакцинацию прошли 271 940 человек.

Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в республике зарегистрировали 349 случаев заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина Татарстан

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