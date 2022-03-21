Минобрнауки РФ порекомендовало вузам провести срез знаний студентов после дистанционного обучения
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков порекомендовал вузам провести срез знаний студентов после дистанционного формата обучения, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
По словам Фалькова, два года обучения в таком режиме неизбежно сказались на качестве образования. В настоящее время необходимо индивидуально поработать со студентами, вовлечь их в исследовательскую деятельность и устранить пробелы в знаниях.
Также министр заявил о значимости психологической помощи в вузах. По его мнению, это должна быть постоянно действующая площадка, куда могут обращаться студенты и преподаватели. Он отметил, что в первую очередь требуется помощь студентам с Украины.
В ноябре прошлого года Фальков заявлял, что российским вузам не грозит полный переход на дистанционный формат обучения. По словам министра, переход на дистанционный формат невозможен без ущерба для качества образования.
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