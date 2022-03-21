Минобрнауки РФ порекомендовало вузам провести срез знаний студентов после дистанционного обучения

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков порекомендовал вузам провести срез знаний студентов после дистанционного формата обучения, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

По словам Фалькова, два года обучения в таком режиме неизбежно сказались на качестве образования. В настоящее время необходимо индивидуально поработать со студентами, вовлечь их в исследовательскую деятельность и устранить пробелы в знаниях.

Также министр заявил о значимости психологической помощи в вузах. По его мнению, это должна быть постоянно действующая площадка, куда могут обращаться студенты и преподаватели. Он отметил, что в первую очередь требуется помощь студентам с Украины.



В ноябре прошлого года Фальков заявлял, что российским вузам не грозит полный переход на дистанционный формат обучения. По словам министра, переход на дистанционный формат невозможен без ущерба для качества образования.

Дарья Акимова