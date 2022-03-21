Роспотребнадзор предложил смягчить COVID-ограничения в школах

Роспотребнадзор предложил смягчить некоторые противоэпидемические меры в общеобразовательных организациях. Проект документа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Ведомство предлагает отменить требование о закреплении отдельного кабинета для каждого класса, в котором дети обучаются по всем предметам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также предлагается отменить соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции между учениками не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по одному человеку за партой, передает ТАСС.

На прошлой неделе в Москве отменили масочный режим. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина отмечала, что пока в Татарстане этот вопрос не рассматривается.

В ноябре 2021 года Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии до 2024 года.



Татьяна Леухина