Глава МИД КНР: страна не приемлет внешнего давления

Глава МИД, член Госсовета КНР Ван И заявил, что страна не приемлет внешнего давления и выступает против безосновательных обвинений в свой адрес касаемо вопросов по Украине. По его словам, позицию Китая уже четко и всеобъемлюще разъяснил председатель КНР Си Цзиньпин.

— Китай продолжит объективным и справедливым образом выносить независимые суждения, основанные на сущности вопроса, — приводит слова министра ТАСС.

Ван И отметил, что государство всегда выступало за защиту мира и противостояние войне. Такая позиция коренится в историко-культурных традициях, а также выступает последовательной внешней политикой КНР.

Накануне замглавы МИД Китая Лэ Юйчэн сообщил, что правительство страны выступает за то, чтобы США и НАТО вели диалог с Россией как по ситуации на Украине, так и в целом по теме безопасности. По его словам, если «загонять в угол большую страну, в особенности — ядерную державу, это может привести к ужасным последствиям».



Диана Жиленкова