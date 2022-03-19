В КНР призвали НАТО и США к диалогу с Россией по Украине

Власти Китая выступают за то, чтобы США и НАТО вели диалог с Россией как по ситуации на Украине, так в целом по теме безопасности. Об этом заявил замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн.

— США и НАТО следует наладить диалог с Россией, чтобы обсудить суть украинского кризиса. Также это нужно, чтобы устранить опасения по теме безопасности как России, так и Украины, — передает «Интерфакс» его слова.

Фото: pixabay.com

Юйчэн оценил роль НАТО после «холодной войны», отметив, что вместо прекращения существования альянс продолжал усиление и расширение. НАТО принимала участие в конфликтах в Югославии, Ираке, Сирии и Афганистане.

— Несложно спрогнозировать последствия движения в таком направлении. Кризис на Украине — предупреждение как раз об этом, — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что если «загонять в угол большую страну, в особенности — ядерную державу, это может привести к ужасным последствиям».

Вчера председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден обсудили ситуацию вокруг Украины. Председатель КНР отметил, что отношения между государствами не должны доходить до военного противостояния. В происходящем на Украине Китай не заинтересован. В понедельник Китай потребовал от США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине.



Татьяна Леухина