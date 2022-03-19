В Казани на сельхозярмарках скупили 90 тонн сахара
В Казань за день работы сельхозярмарок продали 90 тонн сахара. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
Обычно сельхозпроизводители продавали 15-20 тонн. «Тем не менее, создавать искусственный ажиотаж на продукты не стоит, продукции хватит на всех», — написал Зяббаров.
Министр напомнил, что ярмарки будут работать полтора месяца каждую неделю.
Ранее ФАС начала проверку отсутствия сахара на полках магазинов. По мнению ведомства, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями. Во вторник Генеральная прокуратура РФ объявила о начале проверок по предотвращению роста цен на сахар.
Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров ранее заявлял, что ряд торговых сетей принял решение уменьшить выдачу объема сахара в одни руки. Однако есть спекулянты, которые скупают данный товар, а затем перепродают его.
Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркивал, что Заинский сахарный завод пообещал бесперебойно поставлять продукцию. Ситуация ажиотажа спадет, это лишь временное затруднение.
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