В Казани на сельхозярмарках скупили 90 тонн сахара

В Казань за день работы сельхозярмарок продали 90 тонн сахара. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Обычно сельхозпроизводители продавали 15-20 тонн. «Тем не менее, создавать искусственный ажиотаж на продукты не стоит, продукции хватит на всех», — написал Зяббаров.

Министр напомнил, что ярмарки будут работать полтора месяца каждую неделю.



Фото: pixabay.com

Ранее ФАС начала проверку отсутствия сахара на полках магазинов. По мнению ведомства, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями. Во вторник Генеральная прокуратура РФ объявила о начале проверок по предотвращению роста цен на сахар.

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров ранее заявлял, что ряд торговых сетей принял решение уменьшить выдачу объема сахара в одни руки. Однако есть спекулянты, которые скупают данный товар, а затем перепродают его.



Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркивал, что Заинский сахарный завод пообещал бесперебойно поставлять продукцию. Ситуация ажиотажа спадет, это лишь временное затруднение.



Татьяна Леухина