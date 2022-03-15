Генпрокуратура организовала проверки по предотвращению роста цен на сахар

Генеральная прокуратура России начала проверки по предотвращению роста цен на сахар. Об этом сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

В частности, стало известно об увеличении стоимости данной продукции из-за приостановки ее отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. Прокурорам 26 регионов, где ведут деятельность производители и поставщики сахара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц.

Фото: Антон Журавлев (архив)

При обнаружении нарушений будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования в целях предотвращения искусственного дефицита сахара, а также необоснованного завышения его стоимости.

Сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров заявил, что ряд торговых сетей принял решение уменьшить выдачу объема сахара в одни руки. Однако есть спекулянты, которые скупают данный товар, а затем перепродают его.

Накануне в России установили запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Ограничение будет действовать до 31 августа этого года. Такая мера принята в целях защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.

Диана Жиленкова