ФАС проверяет цепочку поставок сахара для граждан
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала проверку отсутствия сахара на полках магазинов, сообщает ведомство.
Ведомство полагает, что отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями.
В связи с этим проводимая службой проверка затронет не только производителей и торговые сети, но и посредников.
Вчера стало известно, что Генеральная прокуратура России начала проверки по предотвращению роста цен на сахар. В частности, стало известно об увеличении стоимости данной продукции из-за приостановки ее отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. Прокурорам 26 регионов, где ведут деятельность производители и поставщики сахара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц.
комментарии
очевидно же ждем посадок.
И да закрытие в нуралате сахарного завода доказывает это!! мощности в заинске не хватит на казань даже. вот такие пироги.. будем худеть
Сахарную свеклу сеют в России много. Только вот кому то хочется создать проблемму с продовольствием в стране как в 90е