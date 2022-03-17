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ФАС проверяет цепочку поставок сахара для граждан

10:45, 17.03.2022 14
ФАС проверяет цепочку поставок сахара для граждан
Фото: tatarstan.ru

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала проверку отсутствия сахара на полках магазинов, сообщает ведомство.

Ведомство полагает, что отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями.

В связи с этим проводимая службой проверка затронет не только производителей и торговые сети, но и посредников.

Фото: Антон Журавлев

Вчера стало известно, что Генеральная прокуратура России начала проверки по предотвращению роста цен на сахар. В частности, стало известно об увеличении стоимости данной продукции из-за приостановки ее отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. Прокурорам 26 регионов, где ведут деятельность производители и поставщики сахара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц.

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан

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комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 17 мар
    просто стало очевино что все наши посевы сахарной свеклы это обман. на самом деле мы сахар покупали на украине.

    очевидно же ждем посадок.
    И да закрытие в нуралате сахарного завода доказывает это!! мощности в заинске не хватит на казань даже. вот такие пироги.. будем худеть
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    Анонимно 17 мар
    Не думаю. У нас три завода в Татарстане. Вы думаете. они просто так стояли все это время? А аренда, а земля, а оплата труда людям?
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    Анонимно 17 мар
    Татарстанские заводы в общей силе производили около 30-40% всего количества сахара по России. Все остальное делали иные регионы страны
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    Анонимно 17 мар
    не надо врать. ваши 40% это приписки знаем знаем
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    Анонимно 17 мар
    Хрень не пишите
    Сахарную свеклу сеют в России много. Только вот кому то хочется создать проблемму с продовольствием в стране как в 90е
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    Анонимно 17 мар
    хрень это то что в ы написали. в 90е сахар был свободно. верить вашим словам о якобы посевах свеклы в РФ нет оснований!! По факту сахара нет! и это дает мне право называть вас лгуном и вашислова враньем ты веришь официозу?? ну ну непиши !!! верь молча!!! ПОФАКТУ НЕСЕЮТ! по факту врали вам!
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  • Анонимно 17 мар
    "отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом". Я не уверен в этом. Несколько раз заходил в близлежащий магазин возле дома. Видел как выкладывали на пустые полки муку, дешевые крупы. А вот сахар почему то не выкладывали. Не уверен что его также выкладывали как всё остальное но быстро всё скупили.
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  • Анонимно 17 мар
    дешевые отмазы лепят! Зачем закрыли в Нурлате сахарный завод??кто закрывал? пусть сядет по 330 ст УК РФ! за халатность! кто то верит этой конторке со странным названием фас?
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  • Анонимно 17 мар
    Да, молодцы, проверяйте. Но по большей части сами магазины накручивают ценник из-за высокого ажиотажа и резко увеличившейся покупательской способности
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    Анонимно 17 мар
    да хорош врать! какие м олоцы7 КТо эти фас несмеши!тебе врут!
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  • Анонимно 17 мар
    Почему в Пятерочке и Магните нет ни сахара,ни соли?
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    Анонимно 17 мар
    А продавцы говорят что им запрещают торговать сахаром
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    Анонимно 17 мар
    врут
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    Анонимно 17 мар
    кончился сахар в РФ
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