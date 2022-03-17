ФАС проверяет цепочку поставок сахара для граждан

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала проверку отсутствия сахара на полках магазинов, сообщает ведомство.



Ведомство полагает, что отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями.

В связи с этим проводимая службой проверка затронет не только производителей и торговые сети, но и посредников.

Фото: Антон Журавлев

Вчера стало известно, что Генеральная прокуратура России начала проверки по предотвращению роста цен на сахар. В частности, стало известно об увеличении стоимости данной продукции из-за приостановки ее отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. Прокурорам 26 регионов, где ведут деятельность производители и поставщики сахара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц.

Маргарита Головатенко